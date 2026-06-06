女優の長谷川京子が3日にInstagramを更新。スタイリッシュなオフショットを披露すると、ファンから「優勝です」「肌見せ最高〜」といった反響が寄せられた。【写真】長谷川京子のカッコいい腹筋とキュートな笑顔（3枚）長谷川が「久しぶりにオシャレして」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ベアトップのインナーとワイドシルエットのパンツというコーディネートが収められている。デコルテをあらわにした彼女の