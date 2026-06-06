Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の最終回が6日に放送。エータ（宮舘）とくるみ（臼田あさ美）の別れが近づく。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』最終回エータ＆くるみの別れが近づく本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くる