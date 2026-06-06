ものまねタレントのコロッケがきょう6日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜※関西ローカル）に出演する。【番組カット】ものまねに挑戦する宮川大輔強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。前回に引き続きメッセンジャーの黒田有、コロッケ、宮川大輔が貝塚市をおっさんぽ。創建から1300年近い水間寺をはじめ、歴史情緒あふれる貝塚寺内町や、泉州名物・水なすの農園、地元で人気のお好み焼き店を訪