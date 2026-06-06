5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系の7月期から新設される連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」第1弾作品『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（毎週水曜後11：00）。このほど、主演の横山、バディを組む関水渚に続く、新たなキャスト陣として、山崎紘菜、奥野壮、戸田昌宏、米倉れいあの出演が決定した。【写真】親友同士の本音トークも…息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕