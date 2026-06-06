読売テレビの音楽番組『音道楽√』（毎週金曜深0：45〜※関西ローカル）の12日放送回では、JO1・INIから特別に結成されたユニット「JI BLUE」から金城碧海（JO1）、後藤威尊(INI)が登場。JO1＆INIをオーディション番組から応援し続ける番組HOSTの藤岡宗我（ytvアナウンサー）と“絶対に負けられない”3番勝負を繰り広げる。【番組カット】エプロン姿でお好み焼き返しに挑戦する金城碧海＆後藤威尊金城碧海と後藤威尊の2人