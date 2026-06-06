9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、6日放送のテレビ朝日系バラエティー『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（毎週土曜後6：56）に出演する。【番組カット】横顔も美しい…淡いカラーの衣装で登場した阿部亮平オトナ顔負けの知識やスゴイ才能を携えた子どもたちが、“博士ちゃん(＝先生役)”として出演し、世界でひとつだけのオモシロ授業を行う同番組。今夜は、2月に初登場して話題となった《細胞大好き博士ち