カブス・鈴木誠也外野手（31）が5日（日本時間6日）、本拠シカゴでのジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場。2試合ぶりとなる9号を放ち、メジャーでは5年連続、日米では11年連続の2桁弾に王手をかけた。試合は3−18と大敗だった。ジャイアンツの先発左腕・レイと対戦した鈴木は初回の第1打席は6球粘って四球、3回の第2打席も四球。0−16と大量リードを許し、敗戦濃厚で迎えた6回の第3打席。先頭で打席に入り、2番手右腕・シ