今シーズン、クラブ最高勝率を記録したレバンガ北海道。大きな飛躍を遂げた１年を小川嶺オーナーに直撃しました。新アリーナ構想については、年内にプロジェクトを進める考えを明らかにしました。 強さの理由は… チーム人件費の倍増！ ５月９日に開かれたレバンガ北海道の「ファン感謝祭」。ひと際盛り上がったのは３ポイントシュート対決です。折茂代表が１７本成功させるとー