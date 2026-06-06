オランダで25得点を挙げた上田への評価は高い(C)Getty Imagesサッカー日本代表は、森保一監督に率いられ臨む2度目のワールドカップ（W杯）で史上最高順位となる8位以上を目指す。前回のカタール大会から目前となった北中米W杯までの4年間、その道のりでの成長の証はブラジルやイングランドなどの強豪国撃破という結果で示してきた。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見るチーム全