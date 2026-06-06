歌舞伎俳優市川團子（22）が5日、都内で「スーパー歌舞伎もののけ姫」（7月3日開幕、新橋演舞場）の制作発表会見に出席した。宮崎駿監督（85）による不朽の名作映画が、スーパー歌舞伎40周年の節目に上演される。團子は呪いをかけられた少年アシタカとシシ神役。「覚悟をもって、一人でも多くの方に感動していただき、明日を生きる活力となる舞台になるように誠心誠意、向かっていきたい」と意気込んだ。スタジオジブリの鈴木敏