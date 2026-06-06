女優の井桁弘恵（29）が5日に放送された日本テレビ系「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。失恋した際の立ち直り方を語った。番組では「史上最強のコスパ旅」と題し、予算10万円台での「世界遺産マチュピチュ旅」を敢行。過酷な行程を経て目的地に到着し、最後の一夜を過ごす宿で、同行した女性ディレクターとの「女子会」が繰り広げられた。そこで「失恋した時の立ち直り方。タレントさんは失恋したとしても、毎日笑顔でテレ