6月4日の横浜DeNAベイスターズとの試合で、終盤に7点差をひっくり返されて、7-8でサヨナラ負けを喫した東北楽天ゴールデンイーグルス。その試合中、両軍ファンが見守るグラウンド上で見せた“とある選手の姿”に賛否が起きている。【写真】初公判後に「近日中に…」元広島カープ・羽月被告による不穏なポストパ・リーグでは借金12の最下位、セ・パ交流戦では2勝7敗の11位（6月4日時点）と低迷している楽天。この日も8回表まで7