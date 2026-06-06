Juice＝Juiceの松永里愛（20）有澤一華（22）川嶋美楓（18）が5日、都内で映画「Michael／マイケル」（アントワーン・フークア監督、12日公開）のIMAX先行上映記念イベントに登壇した。“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く。過去にマイケルの曲をオマージュした「KEEP ON上昇志向！！」をリリースしており、松永は「毎回リハーサルでも『マイケルの映像を見てきなさい』と言われる。これからも刺激を受