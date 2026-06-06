【ロサンゼルス共同】ロイター通信は5日、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場予定のイラン代表に、米国がビザ（査証）を発給したと報じた。代表は1次リーグ3試合が開かれる米国に入国できる見通しとなった。大会中の拠点であるベースキャンプ地のメキシコ北西部ティフアナから試合日程に合わせて現地に向かう。1次リーグG組のイラン代表の試合は、15日と21日にそれぞれニュージーランド戦とベルギー戦が西