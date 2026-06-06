演歌歌手・石川さゆりのめいであることを公表した２０歳の女優・石川満里奈が、ロングヘアの近影を披露した。６日までにインスタグラムで「＃美容院＃ヘアセット＃レイヤー」と美しく整えられた黒髪をアップ。シンプルな黒のノースリーブを着用し、目力や髪の美しさが際立っている。この投稿にはフォロワーから「可愛いったらありゃしない！」「髪の先ほどボリュームのある感じがとても素敵」「サラサラロングヘア最強に