米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がタイガースのタリク・スクバルが1試合のリハビリ登板で復帰する可能性があると報じている。A.J.ヒンチ監督が明らかにしたもので、7日にハイAのウェストミシガンで投げる。スクバルの復帰スケジュールは驚異的。というのも、わずか1か月前に肘内の遊離体（ルースボディ）を除去する手術を受けたばかりだからだ。同様の手術では通常、少なくとも3か月程度の離脱が見込まれる。スク