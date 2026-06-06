GENERATIONSが5日、都内で映画「GENERATIONS“6IX SENSE”LIVE IN CINEMA」（19日公開）の先行上映舞台あいさつに登壇した。昨年のアリーナツアー千秋楽公演を収録したライブフィルム。4DXなどの体感型スクリーンで、ライブ会場さながらの没入感を楽しむことができる。リーダーの白濱亜嵐（32）は「ライバルにスター・ウォーズとマイケルがいますが、負けじと（動員）1位を狙っていきたいと思います！」と打倒世界的スターを掲