「何か悩んでいることはある？」と聞いても、部下はなかなか本音を話さない――その原因は、部下の性格でも信頼関係でもなく、「質問の形」にある。できる上司が使う、部下の本当の悩みにたどり着く“質問の技術”とは。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」にな