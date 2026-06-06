賀来賢人（36）が6日、都内で映画「Never After Dark／ネバーアフターダーク」初日舞台あいさつに登壇した。米国人のデイブ・ボイル監督と共同で24年4月に設立した映像制作会社「SIGNAL181」の長編映画第1弾の同作品や、同社のグッズを抽せんで観客にプレゼントし、自ら配って回った。「さすがに初めてだぞ！」「いい運動だぜ！」などと終始ハイテンションで、終盤は息を切らせながら劇場全体をダッシュした。木村多江（55）稲垣来