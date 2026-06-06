しばらく空位となっていた日本競馬界の"マイル王"の座には今、ジャンタルマンタル（牡５歳）が就いている。マイルＧ?を４勝。昨年は安田記念（東京・芝1600ｍ）、マイルCS（京都・芝1600ｍ）と、マイルＧ?の春秋制覇を果たした。同一年での同快挙を達成したのは、2020年のグランアレグリア以来となる。先行して抜け出し、突き放すという"横綱相撲"のレースぶりで、安田記念は１馬身半差、マイルCSでは１馬身４分の３差をつけ