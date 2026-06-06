北海道発の人気ベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」から、この夏だけの限定パンが登場します♡2026年6月8日（月）より販売がスタートするのは、暑い季節にぴったりな爽やかさやスパイシーさ、ひんやり感を楽しめる新作3種類。気分に合わせて選べるラインナップは、ランチにもおやつにもぴったりです。夏の毎日をちょっと楽しくしてくれる、この時期だけの特別なおいしさをチ