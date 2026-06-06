コスプレイヤーのえなこが、現在発売中の『月刊少年チャンピオン』7月特大号（秋田書店）の表紙・巻頭グラビアに登場した。【写真】丸みのあるお腹チラリ＆美脚スラリ！エリザベス姿のえなこ今号では、6月19日に発売される高橋ヒロシ氏の最新作『ダストランド』コミックス第1巻の発売を記念し、『クローズ×WORST』とえなこによるスペシャルコラボグラビアを展開。普段のグラビアとはひと味違う、クールさとかわいらしさを兼ね