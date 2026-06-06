プロ野球 セ・パ交流戦は5日、各地で6試合が行われました。この日のパ・リーグは日本ハムだけが勝利。ヤクルトとの初戦は「1-1」の同点で、2試合連続となる延長戦に突入するも、11回に水野達稀選手が対する新守護神・キハダ投手の初球をとらえ、勝ち越しホームランとしました。キハダ投手にとってはこれが来日後初被弾。日本ハム打線は勢いそのままにヒットで続くと、マウンドをスイッチした小澤怜史投手からもタイムリーを放ちま