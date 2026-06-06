プロ野球 セ・パ交流戦は5日、6試合が行われました。巨人はロッテに快勝。先発の井上温大投手が9回2アウトまで無失点のピッチング。ソト選手に2ランホームランを打たれ、初完封とはなりませんでしたが、初の完投勝利でチームの4連勝に貢献しました。DeNAは首位ソフトバンクと対戦し、8-3で勝利。1点を追う3回に牧秀悟選手の3ランホームランで逆転に成功すると、5回には度会隆輝選手、ヒュンメル選手、松尾汐恩選手のホームランで一