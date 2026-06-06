タレントの黒木芽依が、バスケットボール・千葉ジェッツふなばしのアシスタントＭＣを務める様子をアップした。６日までに自身のインスタグラムを更新し「熱い応炎ありがとうございました！」（原文ママ）と書き出す。「今シーズンからアシスタントＭＣとして、クラブ設立１５周年という節目のシーズンを皆さんと共に戦えたこと、本当に幸せでした」と大役を１年務めた感想をつづった。「最初は私に務まるのか不安も沢山（た