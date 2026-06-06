『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！ 佐野なぎさが、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！ 佐野なぎさ ©LUCKMAN／集英社 【プロフィール】佐野なぎさ（さの・なぎさ）2000年6月7日生まれ大阪府出身身長158cmB96 W64 H96立命館大学卒業。2024年開催の週プレとTGIFのコラボ企画「ツギクルガールオーディション」で週プレ賞