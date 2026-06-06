北海道のチョコレートメーカーとして全国的な知名度を誇る「ロイズ」が運営するイングリッシュガーデン「ロイズ ローズガーデン」が、今年も一般公開を迎えています。札幌市（あいの里）、江別市（上江別）、当別町（ロイズタウン工場）の3箇所に展開するガーデンでは、6月中旬から7月上旬にかけて色とりどりのバラや宿根草が咲き誇り、訪れる人々を魅了します。いずれも最寄り駅から徒歩圏内にあり、初夏の北海道を巡る鉄道旅やお