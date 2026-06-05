ユニクロが、新宿三丁目店に古着売り場を新設した。古着を常設販売する全国3店舗のうち最大の商品数を揃え、同店限定の「黒染めポロシャツ」を数量限定で発売する。【画像をもっと見る】ユニクロは、2006年から不要になった商品の回収をスタート。当初は難民・国内避難民などへの寄付を目的に企画されたが、2020年により幅広い循環を推進する取り組み「リユニクロ（RE.UNIQLO）」へと発展した。リサイクル素材を使用したダウン