アメリカを拠点とする映画制作配給会社のA24が、映画監督ソフィア・コッポラ（Sofia Coppola）によるマーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）のドキュメンタリー映画「Marc by Sofia」の関連作品集「MARC BY SOFIA」を出版した。twelvebooksで取り扱っている。【画像をもっと見る】同書は、映画監督、プロデューサー、脚本家、ファッションデザイナーとして活動するソフィアの視点から、マークの人生と創作の歩みをたどる一冊。20