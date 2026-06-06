あす6月7日（日）よる10時30分より第9話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第9話の見どころを一足早くご紹介！幸せをつかみかけたキム・ミンソク/青木照（志尊淳）に、命の危機が迫る……理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司 ミンソクは、自分を韓国から追い出した養兄 ヒスン（キム・ドワン）との確執を解消。ヒスンは今までミンソクを見捨てたフリ