次回6月10日（水）よる10時 第10話（最終回）を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。最終回の放送を前に、クランクアップを迎えた胗俊太郎、作間龍斗、渋川清彦がその思いを語った。最終回 あらすじ・予告動画も公開中：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/story/＜胗俊太郎 コメント＞家の近所で散歩していると、｢田村氏だ！｣と声をかけてもらったり……。（※