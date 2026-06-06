米ドル紙幣【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比31銭円安ドル高の1ドル＝160円28〜38銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1518〜28ドル、184円57〜67銭。5月の米雇用統計が堅調で年内の米利上げ観測が強まったことから、ドルが買われ円が売られた。