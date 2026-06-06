◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第2日（2026年6月5日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）42位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が5バーディー、2ボギーの68で回り、通算2アンダーに伸ばした。ホールアウト時点でトップと2打差の7位に急浮上した。ラウンド後にインタビューに応じた神谷は「午前中で風も穏やかで、グリーン状も昨日より綺麗に転がってくれた。パットが昨日より決め切れた