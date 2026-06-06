プロ野球 セ・パ交流戦は5日、各地で6試合が行われました。この日のセ・リーグは首位につけるヤクルトだけが敗戦。日本ハムとの初戦は「1-1」の同点で延長11回に突入するも、このマウンドにあがったキハダ投手が初球をとらえられ、来日初被弾としました。その後もヒットを浴びると、続くマウンドにあがった小澤怜史投手もタイムリーを浴び失点。反撃及ばず敗れました。ロッテに勝利した巨人は、井上温大投手がプロ初完投。完封を目