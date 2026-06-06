「Mリーグ」TEAM RAIDEN／雷電メンバーの黒沢咲（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が3日、自身のXを更新し、同じMリーグ・EX風林火山の選手兼監督の二階堂亜樹（連盟）の運転中の姿を公開し、ファンから反響が寄せられた。【写真】“卓上の舞姫”二階堂亜樹、運転する姿もカッコいい！先月、「2025‐26」シーズンが終わったばかりのMリーグ。今季は監督就任1年目の亜樹率いる風林火山が2度目の優勝を飾り、幕を下ろした。この日