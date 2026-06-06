波瑠と麻生久美子がダブル主演するドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系／毎週水曜22時）がクランクアップを迎え、6月10日の最終回放送を前に、主要キャストの〓俊太郎、作間龍斗、渋川清彦が作品への思いを語った。【写真】作間龍斗「いろいろな経験がギュッとつまっていたので、すごくいい学びに」本作は、謎解きを楽しみながら、教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる文学ロードミステリー