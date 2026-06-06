出演者発表フィギュアスケートでプロに転向した「りくりゅう」こと三浦璃来さん・木原龍一さんの2人がプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」（7月31日〜8月2日）の出演スケーター第1弾が5日、発表された。突然の情報解禁で超豪華メンバーが名を連ねた。SNSは「声出た！」と驚きが広がっている。それは5日正午だった。「THE DESTINY」の公式Xが更新された。出演者の第1弾が明らかになった。ミラノ・コルティナ五輪フィギ