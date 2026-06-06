「彼は大音量が好きじゃない」気付いたコーチが選んだJ-POP米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が大リーグ2年目の今季、シーズンが進むにつれ上昇カーブを描いている。5月は5試合に先発し2勝1敗、防御率も3.18。5月30日（日本時間31日）の試合では久々に直球の最速が時速100マイル（約160.9キロ）を超えた。復活劇はどのような方法でもたらされたのか。意外な事実を米紙「ニューヨーク・ポスト」が伝えている。「ドジャース