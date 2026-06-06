6月13日21時よりフジテレビ系にて鬼ごっこゲームバラエティー『ジャンオニ!!!』を放送。千鳥・ノブと、GP帯バラエティー番組で初MCを務めるSnow Man阿部亮平がタッグを組み、ダブルMCを務める。【写真】Snow Man阿部亮平が千鳥ノブとMCタッグ！ACEes深田竜生、佐藤龍我、浮所飛貴も参戦！『ジャンオニ!!!』とは、プレイヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3チームに分かれて対決する、三つ巴（どもえ）の「鬼ごっこ」ゲーム