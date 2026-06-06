趣里が主演する7月スタートのドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の追加キャストとして、眞栄田郷敦と板垣李光人の出演が発表された。眞栄田は超エリートの入国審査官、板垣は現場たたき上げの税関職員をそれぞれ演じる。【写真】趣里、新ドラマ『大空港〜GATE24〜』で“クセ強ヒロイン”に！本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変りな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あ