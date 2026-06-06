岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第8話が5日に放送され、衝撃的なラストを迎えるとネット上には「重すぎるって、もう息できないよ」「嘘でしょ」「涙止まらん…」といった反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】新たな容疑者として浮上した重要人物『田鎖ブラザーズ』第8話より辛島金属工場と五十嵐組のつながりを追っ