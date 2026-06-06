◆ＮＰＢチャレンジカップ千葉スカイセイラーズ４―１４巨人（５日・長嶋茂雄記念岩名球場）巨人の育成・笹原操希外野手（２２）が５日、一周忌を３日に迎えた長嶋茂雄さんのメモリアル試合として行われた３軍のＮＰＢチャレンジカップ・千葉スカイセイラーズ戦（佐倉）に「１番・左翼」で出場。１本塁打を含む３安打５打点の大暴れを見せた。「いい感じ。悪いときでも一日一本出したり、フォアボールを取ったりできるように」