◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）２打差３位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は３バーディー、３ボギーの７１で回り、通算３アンダーとし、トップと１打差の２位でホールアウトした。「今日もパーオン率が低かったので、かなり難しいラウンドだったけど、３パットしたところもあったけど、