歌手・俳優の中尾ミエがきょう6月6日、80歳の誕生日を迎えた。中尾は終戦の翌年の1946年、福岡県小倉(こくら)市（現在の北九州市小倉北区）に生まれている。終戦後の占領期には、小倉にも米軍キャンプが設けられ、ラジオでは米軍人とその家族向けの放送であるFEN（現AFN）が聴けた。中尾も母親が洋物好きだったので、FENから流れるジャズを聴いて育ったという。（全3回の1回目）【特別グラビア】マニッシュなショートヘアが愛ら