〈「その頭、なんとかならないのか」事務所に癖毛を指摘され…デビュー直後の中尾ミエがとった“驚きの行動”〉から続く歌手・俳優の中尾ミエがきょう6月6日、80歳の誕生日を迎えた。15歳の頃に「可愛いベイビー」で歌手デビューするといきなりヒットし、紅白にも出場。俳優としても活躍するようになり、その後は……。（全3回の2回目）【画像】マニッシュなショートヘアが愛らしい…21歳当時の中尾ミエさん中尾ミエは「可愛い