〈番組できわどい発言、スタッフと揉め「二度と出ない」宣言も…中尾ミエ80歳が「怖がられる人になりたい」深いワケ〉から続く歌手・俳優の中尾ミエがきょう6月6日、80歳の誕生日を迎えた。「一生懸命生きてきた私たちの勲章」と語り白髪を染めるのをやめるなど、年齢の重ね方が注目される彼女の“人生観”とは？（全3回の3回目）【特別グラビア】マニッシュなショートヘアが愛らしい…21歳当時の中尾ミエ6月6日に誕生日を迎えた