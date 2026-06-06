「戦争トラウマ」――戦地から帰還した兵士が、心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症し、無気力となったり、家族へ暴力をふるったり、アルコール依存に陥ったりする状態を指す。近年、メディアでも注目され、今年3月からはその実態を描いたドキュメンタリー映画『父と家族とわたしのこと』も公開されている。【衝撃画像】「下半身だけ露出したまま自転車を…」戦地から戻って“豹変”した父親を写真で見る大阪在住の藤岡美千代