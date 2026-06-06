〈「お父ちゃんは、私の太ももに何かを押し当て…」戦地から戻った父親が豹変、8歳娘に性暴力…「戦争トラウマ」当事者家族の67歳女性が明かす“地獄の日々”〉から続く「戦争トラウマ」――戦地から帰還した兵士が、心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症し、無気力となったり、家族へ暴力をふるったり、アルコール依存に陥ったりする状態を指す。近年、メディアでも注目され、今年3月からはその実態を描いたドキュメンタリー映画