犬の『知能』は人間の未就学児程度 人間の２～３歳児は周囲の人の話を聞いて新しい言葉を覚えたり、表情や振る舞いを読み取ったりする能力が発達しています。 165語以上の単語を理解し、簡単な会話はできます。保育園や幼稚園で同年代の子どもやきょうだいとケンカすることもあるでしょう。 犬も飼い主と一緒に生活していると、『オテ』『オスワリ』といったコマンドの他に『散歩』『おやつ』『ごはん』などよ
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