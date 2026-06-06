賢いほど幸せになれる――そう思いがちだが、哲学者ショーペンハウアーの見立ては真逆だ。知性が高いほど苦痛は深まり、天才はその極致にいるという。なぜ「考える力」は苦しみを増幅させるのか。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。知能が高い